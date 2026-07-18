الفجيرة في 18 يوليو/ وام / أكد سعاده الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة أن يوم عهد الاتحاد يجسد الرؤية الاستثنائية للآباء المؤسسين، ويخلّد الدور الوطني التاريخي الذي قام به المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، "طيب الله ثراهما"، اللذين وضعا أسس الاتحاد، ووفّرا له كل أسباب الرعاية والاهتمام، بما فتح الطريق أمام قيام هذه الدولة المباركة، لتصبح نموذجاً عالمياً في الوحدة والتنمية والازدهار.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تجدد في نفوس أبناء الإمارات معاني الوفاء لتلك المسيرة الخالدة، وتعزز مسؤولية الجميع في الحفاظ على مكتسبات الاتحاد ومواصلة البناء على النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.