دبي في 18 يوليو/ وام / أكدت جمعية الصحفيين الإماراتية أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، "طيب الله ثراهم"، الذين أرسوا دعائم الاتحاد على أسس راسخة من الوحدة والتلاحم، ليغدو نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التنمية والازدهار وصناعة المستقبل.

وأضافت الجمعية أن هذه المناسبة تجسد كذلك قيم الولاء والانتماء، وتعكس الإرادة الصادقة التي صنعت الاتحاد، والتي تواصل دولة الإمارات البناء عليها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، نحو مستقبل أكثر تقدماً وريادة.

وشددت الجمعية على أن الإعلام الوطني كان، ولا يزال، شريكاً رئيسياً في مسيرة الاتحاد، من خلال نقل منجزات الوطن، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم المسؤولية والمهنية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأكدت جمعية الصحفيين الإماراتية التزامها بمواصلة رسالتها في دعم الإعلام الوطني، وتمكين الكفاءات الصحفية، والإسهام في ترسيخ قيم الاتحاد في وجدان الأجيال، بما يعزز رسالة الإعلام الإماراتي ودوره في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة.