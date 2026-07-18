سعيد الهاجري: يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد مسيرة الريادة والبناء في الإمارات

دبي في 18 يوليو/ وام / أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم عهد الاتحاد، الذي يوافق 18 يوليو، يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين التي أرست دعائم الاتحاد، ورسخت رؤية وطن موحد وقوي، وأسهمت في بناء دولة حديثة عززت مكانتها عبر نموذج رائد في التنمية والتقدم.

وقال الهاجري في تصريح بهذه المناسبة: تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، صون هذا الإرث الوطني عبر إرساء منظومة متقدمة تعزز تنافسية الدولة وريادتها، وتجعل من الإنسان محوراً للسياسات الوطنية، وركيزة أساسية لمسار التقدم والازدهار.

وأشار معاليه إلى أن ما حققته دولة الإمارات من حضور إقليمي وعالمي وإنجازات نوعية يعكس رؤية إستراتيجيةً بعيدة المدى ارتكزت على استشراف المستقبل، وتبني الابتكار، وتعزيز الجاهزية، ما مكّنها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتكريس تنافسيتها في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح معالي الهاجري أن "عهد الاتحاد" يمثل محطة فارقة تدعو للفخر، نجدد فيها الولاء للوطن، ونستحضر القيم التي شكلت أساس النموذج الوطني الرائد، وفي مقدمتها التكاتف والتلاحم ووحدة الهدف كما يمثل فرصة متجددة لاستلهام الدروس من رحلة الاتحاد، والبناء على ما حققته الدولة من منجزات بما يدعم توجهاتها نحو مزيد من الازدهار والتميز خلال العقود المقبلة.