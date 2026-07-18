دبي في 18 يوليو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، مشاركة منتخب الإمارات للفئات السنية في بطولة أوزبكستان الدولية، إحدى بطولات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، التي تستضيفها أوزبكستان، من 19 إلى 22 يوليو الجاري، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية، الذي يتضمن أيضا إقامة معسكر تدريبي خارجي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ويترأس بعثة المنتخب حسن الزرعوني، أمين السر العام لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة، ويضم الجهاز الإداري أحمد الحمادي، فيما يشرف على المنتخب المدربان بورس فوكوليتش وإسلام مطاوع.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين علي الحواي وأحمد سعيد (تحت 17 سنة)، ومحمد سعيد، ويوسف الحواي، وناصر متعب، وراشد سعيد (تحت 15 سنة)، ومايد نواف، وعبد الله البلوشي، وحسين الحواي (تحت 13 سنة)، وماجد إسحاق، وخليفة إسحاق، وفهد المحرزي (تحت 11 سنة).

وأكد حسن الزرعوني، رئيس البعثة ، أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لإعداد جيل واعد قادر على تمثيل الدولة في مختلف المحافل، مشيرا إلى أن المعسكر الخارجي والبطولة يمثلان فرصة مهمة لتطوير المستوى الفني والبدني للاعبين واكتساب المزيد من الخبرات، وكذلك الإعداد لخوض بطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن أغسطس المقبل.