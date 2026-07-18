رأس الخيمة في 18 يوليو / وام / برعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، نظّمت إمارة رأس الخيمة العرس النسائي الجماعي العاشر، في قاعة "البيت متوحد" بمنطقة الرفاعة، بمشاركة ست عرائس.

ويأتي تنظيم العرس ضمن مبادرة مجتمعية تجسد رؤية إمارة رأس الخيمة في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم التكافل، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية، من خلال المساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة ببداية الحياة الزوجية، بما يعزز الاستقرار الأسري ويكرّس التلاحم المجتمعي.

حضر العرس عدد من القيادات النسائية في الدولة ورأس الخيمة، إلى جانب أهالي العرائس، حيث أعربن عن خالص تهانيهن وتمنياتهن للعرائس وذويهن، متمنيات لهن حياة زوجية هانئة ملؤها المودة والرحمة، وقائمة على التعاون في بناء أسر مستقرة تنعم بالسكينة وتسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي.

من جانبهن، عبّرت العرائس وذووهن عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخة هنا بنت جمعة الماجد، على كرمها وحرصها على دعمهن ومساندتهن في مستهل حياتهن الزوجية.

ومنذ ديسمبر 2024، استضافت رأس الخيمة عشرة أعراس جماعية ضمن هذه المبادرة المجتمعية، فيما تتواصل حالياً التحضيرات لإقامة عرس نسائي جماعي جديد في شهر أغسطس المقبل، بما يعكس استمرارية هذا النهج الاجتماعي الأصيل، ويؤكد مكانة الأسرة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وتؤكد المبادرة، التي تحظى برعاية متواصلة من الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، التزام رأس الخيمة بدعم المبادرات الاجتماعية الهادفة، وترسيخ ثقافة التلاحم المجتمعي، وتعزيز الاستقرار الأسري بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المجتمعية المستدامة.