براتيسلافا في 18 يوليو / وام / استهل منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم، مشاركته في منافسات كأس أوروبا، المقامة في مدينة بوخوف السلوفاكية، من 15 إلى 20 يوليو الجاري، بتحقيق ميداليتين في سباق الفردي العام للطريق الذي أقيم اليوم.

وأحرز عبدالله البلوشي الميدالية الذهبية والمركز الأول في فئة C4، فيما نال أحمد البدواوي الميدالية الفضية بحلوله ثانياً في فئة C5، ليمنحا المنتخب بداية قوية في البطولة.

وتضم بعثة المنتخب المشارك في البطولة، محمد المروي مدرب المنتخب، وفيصل الشحي فني الدراجات، إلى جانب اللاعبين عبدالله البلوشي، وأحمد البدواوي، وذياب المهيري.

ويواصل المنتخب مشاركته غداً بخوض منافسات سباق الفردي ضد الساعة، ضمن برنامج البطولة، حيث يأمل في تحقيق مزيد من الإنجازات.