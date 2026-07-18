ولي عهد رأس الخيمة: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية أرست دعائم دولة الوحدة والتنمية

رأس الخيمة في 18 يوليو / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة تاريخية خالدة جسدت رؤية الآباء المؤسسين في بناء دولة الوحدة، حين اجتمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام في 18 يوليو 1971، ليضعوا الأساس لمسيرة وطنية أصبحت نموذجاً في التنمية والاستقرار.

وأوضح سموه أن قرار الاتحاد عكس حكمة استثنائية وإيماناً بأن الوحدة هي الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارات على مدى العقود الماضية جاءت ثمرة لهذا النهج القائم على ترسيخ المؤسسات، وتمكين الإنسان، وتعزيز الكفاءة والابتكار.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مؤكداً أنها تواصل ترسيخ مسيرة الاتحاد، وتعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية، عبر مواصلة التنمية المستدامة والاستثمار في الإنسان.