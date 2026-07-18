أبوظبي في 18 يوليو / وام / أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن "يوم عهد الاتحاد" يجسّد اللحظة التأسيسية التي اجتمعت فيها إرادة الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، على عهد للوحدة أرسى دعائم دولة باتت خلال 55 عاماً نموذجا عالمياً في البناء والتنمية والريادة.

وقال العامري، بمناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى، إن العهد الذي وُقع في الثامن عشر من يوليو 1971 لم يكن ميثاق وحدةٍ داخلية فحسب، بل كان مصدر قيمٍ إنسانية جعلت من العطاء والتكافل جزءاً أصيلاً من هوية الدولة، امتدّ أثرها إلى مختلف بقاع العالم عبر ما تقدّمه الإمارات من مساعداتٍ إغاثية وتنموية للمحتاجين دون تمييز.

وأضاف أن ما ترسّخ في وجدان أبناء الوطن من معاني التلاحم بين القيادة والشعب هو ذاته ما تترجمه الإمارات اليوم في عملها الإنساني، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد، وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في ترسيخ مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في دعم جهود الإغاثة والتنمية المستدامة حول العالم.

وشدد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو تجديدٌ للعهد بأن تظل الإمارات وفيّةً لقيم مؤسّسيها، ماضية في رسالتها الإنسانية التي تنطلق من وطنٍ متّحدٍ في الداخل لتصل إلى الإنسان أينما كان.