"الإمارات للشطرنج" يعلن نجاح مبادراته التطويرية المستحدثة

الفجيرة في 18 يوليو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، نجاح مبادراته التطويرية المستحدثة في بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية تحت 12 و14 و16 و18 و20 عاما المفتوحة والسيدات، والمقامة حاليا في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة.

وأكد أن البطولة شهدت سابقة تنظيمية لأول مرة، بتطبيق إجراءات اللعب النظيف المعتمدة دوليا، بمنع دخول الأجهزة الإلكترونية، و الهواتف المتحركة، والحصول على عينة عشوائية من بعض المباريات يومياً، للتحقق من عدم وجود إستخدام الذكاء الإصطناعي لمساعدة اللاعبين.

كما كشف الاتحاد عن توفير نقل إلكتروني مباشر لجميع طاولات اللعب، وقاعة مزودة بشاشة عملاقة أتاحت لأولياء الأمور والمدربين متابعة جميع المباريات لحظة بلحظة، دون التأثير على سير المنافسات داخل قاعة اللعب.

وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن استضافة النادي لبطولة الإمارات الفردية، جاءت امتداداً لرسالته في دعم وتطوير اللعبة، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة كمركز رياضي دولي قادر على استضافة أكبر الأحداث الشطرنجية وفق أعلى المعايير التنظيمية، مشيدا بجهود الاتحاد الاحترافية لتطوير البطولات.

كما أثنى على استراتيجية الاتحاد في التعاون مع الأندية، ومنحها الثقة لاستضافة الفعاليات، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة للارتقاء باللعبة، وتقديم بطولات نموذجية تليق بسمعة رياضة الشطرنج في دولة الإمارات، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 30 لاعبا ولاعبة من النادي في البطولة بمختلف الفئات العمرية.