تشونجتشينج في 19 يوليو /وام/ لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال 34 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار أرضي وقع في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين الأنقاض باستخدام الحفارات، بعد أن تسببت كميات كبيرة من الصخور والتربة في انهيار منحدر وطمر أكثر من 10 مبانٍ سكنية في مقاطعة بينجشوي بضواحي المدينة.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإنقاذ تواصل تمشيط موقع الحادث، فيما لم تُعلن تفاصيل جديدة بشأن العثور على ناجين أو ضحايا إضافيين.

وأفادت السلطات الصينية بأنه تم إجلاء سكان 21 مبنى في المنطقة المتضررة، كما نُفذت عمليات إجلاء للسكان من المباني الواقعة على المنحدرات والمناطق المنخفضة ضمن نطاق كيلومتر من موقع الانهيار، حيث جرى نقل أكثر من 1100 شخص إلى أماكن آمنة.

-خلا-