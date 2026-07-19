"كهرباء ومياه دبي" تعتمد 61 ألف طلب شهادة عدم ممانعة في 2026

دبي في 19 يوليو /وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتماد 61 ألفا و183 طلب شهادة عدم ممانعة (NOC) خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك عبر برنامج "صقور" الذي يهدف إلى تمكين الاستشاريين والمقاولين من الحصول على الموافقات من المحاولة الأولى.

واعتمد قطاع نقل الطاقة 32 ألفا و802 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 20 ألفا و200 طلب، وقطاع المياه والهندسة المدنية 8181 طلباً.

وشارك في تقديم الطلبات 2318 استشارياً ومقاولاً حتى نهاية يونيو 2026.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن برنامج "صقور" يدعم أجندة دبي الاقتصادية "D33" من خلال مساعدة الاستشاريين والمقاولين في الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة من المرة الأولى.

من ناحيته، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي ،إن برنامج "صقور" يشهد إقبالاً متزايداً لدوره في توفير وقت الاستشاريين والمقاولين، وتمكينهم من تحقيق أعلى الدرجات لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلباتهم، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها.

وتنشر الهيئة المتطلبات الفنية الخاصة بالتقديم على خدمات المشاريع عبر موقعها الإلكتروني، كما تنظم دورات توعوية لتقديم المزيد من التوضيحات حول هذه المتطلبات، وقد خصصت جائزة "صقور" للاستشاريين والمقاولين الذين يقدمون أفضل أداء في فئات المشاريع المختلفة.

وتوفر الهيئة دليلاً خاصاً ببرنامج "صقور" من خلال الرابط "https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/builder/useful-tools/soqoor-program"