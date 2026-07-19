الشارقة في 19 يوليو / وام / أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون برنامجها الثقافي "حواريّات" بهدف توثيق التجارب الإبداعية ورصد تحولات المشهد الفني، مستهلة أولى جلساتها في مبنى "الطبق الطائر" بالشارقة بنقاش موسع حول مسيرة وتطور الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستضافت الجلسة الافتتاحية للبرنامج الفنان الإماراتي محمد كاظم، وأدار مجرياتها الفنان إسماعيل الرفاعي، مدير قسم الترجمة والمحتوى العربي في المؤسسة، حيث سلط اللقاء الضوء على تأسيس المشهد الفني في الدولة والتحولات المفصلية التي شهدها عبر مسيرته.

ويستهدف البرنامج تنظيم سلسلة من الحوارات المعمقة والمستمرة مع نخبة من الفنانين، والكتّاب، والقيّمين، والموسيقيين، والمنتجين الثقافيين، لتشكل هذه اللقاءات منصة حيوية تفتح آفاقاً أوسع للنقاش حول القضايا الفكرية والإبداعية، وتساهم في توثيق التجارب الفنية بالشكل الذي يثري الحراك الثقافي.

وينطلق برنامج "حواريّات" من رؤية المؤسسة الرامية إلى ترسيخ الحوار الثقافي بوصفه مساحة أساسية لتبادل المعرفة واستكشاف آفاق متجددة للإبداع، بالإضافة إلى إبراز الدور الجوهري للفنون في إثراء التجربة الإنسانية.

كما يسعى البرنامج إلى استكشاف مسارات تطور الفنون البصرية، ورصد أبرز التحولات التي مر بها الفن الحديث والمعاصر، واستعادة محطات تاريخية مهمة في مسيرة الفنون بالمنطقة، مع التركيز على إسهامات المبدعين الذين تركوا بصمة واضحة في ترسيخ وبناء المشهد الفني والثقافي على المستويين المحلي والعربي.