فريق الخبراء الإعلاميين العرب يبحث إستراتيجيات التصدي لظاهرة الإرهاب

القاهرة في 19 يوليو / وام / عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإجتماع الـ 29 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، برئاسة العراق وحضور الوزير مفوض دكتور حيد الجبورى مدير الامانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب، ومشاركة ممثلي الدول العربية.

وناقش فريق الخبراء عددا من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها متابعة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلا عن توظيف الإعلام العربي وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة التطرف والتصدي لظاهرة الإرهاب وتشجيع الإعلاميين ومؤسسات الإعلام العربي على نشر قيم التسامح والإعتدال.

كما ناقش إعداد دليل عربي استرشادي للإعلام في قضايا الإرهاب وإطلاق حملات إعلامية مشتركة عبر كافة المنصات الإعلامية والرقمية والتقليدية لتعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب وإنتاج محتوى عربي مشترك موجه لفئات مختلفة من الشباب، وتنظيم برامج تدريبية وأنشطة إعلامية لفائدة الإعلاميين ومنتسبي الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب والتطرف.