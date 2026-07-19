العين في 19 يوليو/ وام/ أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، انطلاق فعاليات "صيف المجالس 2026"، بمنافسات بطولة "مجلس المرخانية"، بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وعدد من المسؤولين.

وأكد النادي أن الحدث ضمن الفعاليات المجتمعية للشطرنج التي ينظمها بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أنها أولى محطات البطولة المجتمعية للشطرنج، التي تشمل 4 منافسات في مجالس المرخانية والعالية والخبيصي والشويب، بهدف نشر رياضة الشطرنج، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام الفئات المختلفة لممارسة إحدى أبرز الرياضات الذهنية.