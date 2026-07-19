أبوظبي في 19 يوليو / وام / أطلقت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بالتعاون مع وزارة الأسرة، النسخة الصيفية الجديدة من البرنامج الوطني "جيل 71" تحت شعار "جيل يُبنى بالقيم"، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال، من خلال برامج تعليمية وتفاعلية هادفة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومعتز بقيمه وهويته.

ويجسد البرنامج، الذي يأتي تزامنا مع عام الأسرة في دولة الإمارات، التعاون بين الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ووزارة الأسرة في تطوير وتنفيذ برامج نوعية تسهم في تمكين الأطفال والأسر.

وتحرص وزارة الأسرة على توحيد الجهود الوطنية من خلال التنسيق مع الشركاء لدعم تنفيذ البرنامج، وتوسيع نطاق وصوله والترويج له، لنشر الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة الأطفال في الأنشطة الهادفة، إلى جانب تعزيز تبادل المعارف والرؤى والخبرات في مجالات الأسرة وتنمية الطفولة، فيما تتولى الأكاديمية تصميم البرنامج وتطوير محتواه وتقديمه، مستندةً إلى خبراتها المتخصصة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية تفاعلية تثري معارف الأطفال وتنمي مهاراتهم الحياتية.

ويأتي إطلاق النسخة الجديدة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج، والتي استقطبت أكثر من 2,700 طلب تسجيل، واستفاد منها أكثر من 400 طفل، ونُفذت في أبوظبي والعين والظفرة ودبي ورأس الخيمة، بما يعكس الإقبال المتزايد على المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنمية الأطفال وتعزيز انتمائهم الوطني.

وصُممت النسخة الجديدة من البرنامج لتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 13 عاماً من خلال ورش تدريبية وأنشطة تعليمية وتطبيقية تجمع بين التعلم والتجربة العملية، وتشجع الأطفال على التفكير والتفاعل، والعمل الجماعي لتطبيق ما يكتسبونه من معارف ومهارات في مواقف حياتية متنوعة.

وتقام أنشطة البرنامج هذا العام في أربع محطات على مستوى الدولة، تشمل أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة، حيث تستمر فعاليات كل محطة لأربعة أيام خلال الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً، وتُقدَّم جميع الورش مجاناً باللغة العربية، مع تخصيص برامج منفصلة للبنين والبنات بما يراعي خصوصية كل فئة.

وبدأت أولى محطات البرنامج في أبوظبي، من 13 إلى 16 يوليو الجاري في مقر الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، تليها الشارقة من 20 إلى 23 يوليو في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ثم عجمان من 27 إلى 30 يوليو في مركز شباب عجمان، ويُختتم البرنامج في الفجيرة من 3 إلى 6 أغسطس المقبل في بيت الفلسفة.

ودعت الأكاديمية أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في البرنامج، مؤكدة أن المشاركة مجانية، وأن المقاعد محدودة، بما يتيح للأطفال الاستفادة من تجربة تعليمية وتفاعلية ثرية تعزز القيم الوطنية والمهارات الحياتية.

واستلهم البرنامج اسمه من عام 1971، عام قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً على أهمية غرس قيم الآباء المؤسسين وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسية لكل من البنين والبنات، حيث تتضمن ورش البنات "سنع بناتنا" لتعزيز السنع الإماراتي وترسيخ الأخلاق الحميدة، وتنمية حس المسؤولية والاستقلالية؛ و"ثوبنا هويتنا" لتعزيز الوعي بمظاهر الزينة والعادات الإماراتية، والتعريف بالحلي التقليدية والذهب والدخون بوصفها جزءاً من الموروث الإماراتي؛ و"فلوسنا أمانتنا" لتنمية الثقافة المالية وريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق والتخطيط المالي، وتصميم أول مشروع تجاري؛ و"إبداعنا يميزنا" لتنمية الإبداع والتعبير الفني والرسم وإقامة المعارض الفنية.

وتتضمن ورش البنين "سنع عيالنا" لتعزيز السنع الإماراتي وترسيخ الأخلاق الحميدة، وتنمية حس المسؤولية والاستقلالية؛ و"قيمنا عزّنا" للتعريف بتراث دولة الإمارات وقيم الآباء والأجداد، واستكشاف الفنون الشعبية مثل الرزفة واليولة؛ و"سلامتنا مسؤوليتنا" لتنمية الوعي بمفاهيم الأمن والسلامة والإسعافات الأولية والتصرف السليم في المواقف والظروف الطارئة؛ و"تجارتنا مستقبلنا" لتنمية الثقافة المالية وريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق والتخطيط المالي، وتخطيط المشاريع وتنفيذها وعرضها.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن برنامج "جيل 71" يعكس توجه وزارة الأسرة نحو تقديم مبادرات نوعية تمنح الأطفال تجارب واقعية تنمي المسؤولية، وتشجع روح المبادرة، وتعزز الاعتزاز بالإرث الإماراتي، في بيئة تعليمية ملهمة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أن الإجازة الصيفية تمثل مساحة ثمينة لتعزيز العلاقة بين الطفل وقيمه وهويته، عندما تتحول إلى تجربة ثرية تجمع بين التعلم والممارسة واكتشاف الذات.

وأضافت أن بناء شخصية الطفل يتم عبر مواقف وتجارب يومية تغرس القيم وتحولها إلى سلوك وممارسة، وهو ما تحرص الوزارة على ترسيخه من خلال شراكات وطنية تقدم محتوى هادفاً يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن البرنامج يترجم رؤية مشتركة لإعداد أطفال يمتلكون الثقة بالنفس، والوعي بهويتهم، والقدرة على العمل الجماعي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية، والمشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعهم، بما يعزز استدامة الأسرة وتماسك المجتمع.

وقالت سعادة الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة: يجسد برنامج "جيل 71" رؤية الأكاديمية في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتتمتع بالمهارات والقيم التي تمكنها من الإسهام الإيجابي في المجتمع، وقد صُمم البرنامج ليقدم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، بما يعزز دور الأسرة في تنشئة الأبناء، ويترجم مستهدفات عام الأسرة في بناء أجيال أكثر وعياً وانتماءً ومسؤولية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ووزارة الأسرة لتطوير مبادرات وطنية تسهم في بناء شخصية الطفل الإماراتي، وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الأصيلة، وتمكين الأطفال من اكتساب المهارات الحياتية التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.