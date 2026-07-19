عدوان إيراني ثان يستهدف محطة للكهرباء في الكويت واندلاع حريق

الكويت في 19 يوليو / وام / تعرضت محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه في دولة الكويت، اليوم الأحد، لهجوم جديد للمرة الثانية خلال يومين نتيجة العدوان الإيراني الآثم، مما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة.

وأوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن فرق قوة الإطفاء العام، والفرق الفنية، تعاملت فورا مع الحادث بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وجرى تفعيل خطط الطوارئ للسيطرة على الحريق، وتقييم الأضرار، وإعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزارة مواصلة عملها على مدار الساعة، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مهيبة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية عبر ترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة المستجدات من خلال قنواتها الرسمية.

-خلا-