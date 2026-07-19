"الإمارات للجودو" يعلن اعتماد القائمة المشاركة في لوزان "جراند سلام"

أبوظبي في 19 يوليو / وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو، تفاصيل قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في بطولة لوزان "جراند سلام" بسويسرا من 28 إلى 30 أغسطس المقبل، والتي ينظمها الاتحاد السويسري بإشراف الاتحاد الدولي.

وتم الكشف عن مشاركة منتخبات 48 دولة في الحدث، "حتى الآن"، بينما يستكمل منتخبنا الوطني برنامج اعداده الخارجي الحالي في جورجيا، ومن ثم ينتقل إلى كازاخستان حتى 26 أغسطس المقبل موعد السفر إلى لوزان.

وأكد اتحاد الجودو أن بعثة المنتخب سيرأسها الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، و4 لاعبين هم كريم عبد اللطيف "73 كجم"، وجورجي إلباكيف "81 كجم"، وأرام جورجيان، " 90 كجم"، وعمر معروف، "فوق 100 كجم"، واليزا ليتيف" 78 كجم".

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن بطولة لوزان تكتسب أهمية خاصة ضمن برنامج الإعداد الاستراتيجي للاتحاد بالتركيز على المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بإشراف الاتحاد الدولي، بهدف حصد المزيد من النقاط التأهلية الأولمبية.