"ليوا للرطب" يتوّج الفائزين في مسابقات بومعان وسلة الفواكه والتين

الظفرة في 19 يوليو / وام / شهدت الدورة الثانية والعشرون من فعاليات "ليوا للرطب"، منافسات قوية في مسابقات "مزاينة رطب بومعان" و"سلة فواكه الدار" و"التين الأحمر والأصفر"، وسط مشاركة واسعة من المزارعين لإبراز أجود المنتجات الزراعية المحلية.

وسلم سعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث، الدروع للفائزين بالمسابقات بحضور ممثلي الجهات الداعمة والمشاركة والمزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي والتراثي في الدولة.

وفي مسابقة مزاينة رطب بومعان، التي رُصدت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 397 ألف درهم، حصد مصبح سالم سعيد سالم المرر المركز الأول، فيما جاء المر علي مصبح المرر في المركز الثاني، ونالت قماشه سيف بطي المزروعي المركز الثالث.

أما في مسابقة سلة فواكه الدار التي خصصت لها 5 جوائز بقيمة 300 ألف درهم، فقد حقق علي عتيق محمد الهاملي الصدارة بالمركز الأول، وتبعه سعيد عتيق محمد الهاملي في المركز الثاني، وحلّ شليويح مطر سيف حمدان المنصوري في المركز الثالث.

وعلى صعيد مسابقات الفواكه الأخرى، أسفرت مسابقة التين الأحمر البالغ إجمالي جوائزها 117 ألف درهم موزعة على عشرة مراكز، عن فوز راشد محمد راشد مبارك الخييلي بالمركز الأول، وحصول شيخه غمران بطي القبيسي على المركز الثاني، وهادف محمد راشد مبارك الخييلي على المركز الثالث.

وفي مسابقة التين الأصفر، حصد المركز الأول سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري، وجاءت فاطمة محمد حجي القبيسي في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى حارب محمد غنام الهاملي، وخصصت اللجنة المنظمة لهذه المسابقة 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم.

وتستمر فعاليات "ليوا للرطب" في استقبال زوارها لغاية 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، مواصلةً دورها في دعم الاستدامة الزراعية والاحتفاء بالموروث التراثي العريق.