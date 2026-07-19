عجمان في 19 يوليو/ وام/ تشارك دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، من خلال ثلاثة برامج نوعية موجَّهة إلى الأطفال والناشئة، تجسيداً لدورها في دعم المبادرات المجتمعية.

وتهدف البرامج إلى صقل مهارات الأجيال الصاعدة، وترسيخ ثقافة التعلم والابتكار، وتعزيز الهوية الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وتعكس مشاركة الدائرة حرصها على توفير بيئات تعليمية وتفاعلية محفّزة تفتح أمام المشاركين آفاق اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز انتمائهم الوطني، وتسهم في استثمار الإجازة الصيفية لبناء الإمكانات وصناعة أثر إيجابي مستدام.

وقالت كلثم المندوس، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة: تأتي مشاركة الدائرة في برنامج "صيفنا سعادة 2026" في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على تنمية قدرات الأطفال والناشئة من خلال برامج نوعية تجمع بين تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية الإبداع والمهارات القيادية، والتعريف بالتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته في بيئة تعليمية وتفاعلية.

وتقدم الدائرة ضمن مشاركتها ثلاثة برامج رئيسية، تبدأ مع "تحدي الشيف الصغير" الذي يأخذ الأطفال في رحلة ممتعة للتعرف إلى الموروث الشعبي الإماراتي، من خلال تحضير أطباق شعبية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية، وينمي روح الإبداع والعمل الجماعي لديهم.

كما تضم برنامج "برلمان المستقبل" الذي يتيح تجربة مبسّطة تحاكي العمل البرلماني، ويمنح المشاركين مساحة للحوار والتفكير النقدي وصناعة القرار، إلى جانب ورشة الذكاء الاصطناعي بعنوان" مبدع AI - من الفكرة إلى الصورة" التي تمكن المشاركين من استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم الإبداعي، وإنتاج أعمال رقمية مبتكرة، معزِّزةً قدراتهم على الابتكار والتفكير البصري والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

وتأتي مشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في "صيفنا سعادة" تأكيداً على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في توظيف الإجازة الصيفية بما يثري تجارب الأطفال والنشء، ويفتح أمامهم أفاقاً أوسع للتعلّم والاكتشاف، في إطار رؤية تُعلي من قيمة الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها.