القاهرة في 19 يوليو / وام / هنأ معالي السيد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" الذي يوافق الثامن عشر من يوليو، مستذكرًا هذه المناسبة الوطنية الخالدة التي شهدت الاجتماع التاريخي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات، والذي تم خلاله توقيع وثيقة الاتحاد وإقرار دستور دولة الإمارات، في خطوة تاريخية مهدت لإعلان قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية تجسد الرؤية الحكيمة والنهج الوحدوي الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وإخوانه حكام الإمارات، الذين وضعوا الأساس الراسخ لدولة اتحادية أصبحت نموذجًا عربيًا وعالميًا يحتذى به في التنمية المستدامة، والنهضة الشاملة، وترسيخ قيم التلاحم الوطني.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، من إنجازات تنموية وحضارية وريادة إقليمية ودولية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس الرؤية الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة، وتسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأعرب اليماحي عن خالص تمنياته بأن يحفظ الله تعالى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يوفق قيادتها الرشيدة إلى المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية دوام الخير والنماء.

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