طقس غائم غدا مع ارتفاع في درجات الحرارة

أبوظبي في 19 يوليو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:00، والمد الثاني 05:33، والجزر الأول عند الساعة 11:04، والجزر الثاني عند الساعة 23:42.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعه 13:51، والمد الثاني 03:04، والجزر الأول عند الساعة 20:46، والجزر الثاني عند الساعة 08:03.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 32 75 20

دبي 43 33 85 25

الشارقة 43 32 80 25

عجمان 40 32 80 30

أم القيوين 40 26 80 30

رأس الخيمة 44 31 75 20

الفجيرة 43 32 80 25

العـين 45 34 55 15

ليوا 48 31 55 10

الرويس 44 32 70 15

السلع 44 31 70 10

دلـمـا 43 32 80 15

طنب الكبرى 38 31 85 40

طنب الصغرى 38 31 85 40

أبو موسى 38 31 85 40