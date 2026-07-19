شرطة عجمان تتسلم دعما ماليا من "الأعمال الخيرية العالمية" لتفريج كرب نزلاء

عجمان في 19 يوليو / وام / تسلمت القيادة العامة لشرطة عجمان دعما ماليا بقيمة 792,500 درهم من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بهدف تفريج كرب عدد من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة وبدء حياة جديدة.

وثمن سعادة العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، هذا الدعم الإنساني المستمر الذي يعزز التكافل الاجتماعي، ويسهم في تأهيل النزلاء ودمجهم إيجابيا في المجتمع وفق إستراتيجية المؤسسة.

وأكد سعادة الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن المبادرة تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في الوقوف مع المحتاجين وأسرهم وتفريج كربهم، مع الالتزام التام بصون كرامة المستفيدين وخصوصيتهم.