ماجد بن سلطان وفيصل بن خالد يحضران حفل زفاف علي خلفان النقبي في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 19 يوليو / وام / حضر الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن ماجد بن سلطان القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان حسن سعيد النقبي بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة المرحوم حسن أحمد عبدالله الخيال.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في في صالة أماسي للأفراح بمنطقة الظيت في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وبارك الشيوخ والحضور للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.