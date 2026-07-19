عجمان في 19 يوليو/ وام / اختتم البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، فعاليات أسبوعه الأول، وسط مشاركة واسعة من الطلبة والنشء والشباب، ومجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي قدمتها الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة، ضمن جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات وتعزيز القيم الوطنية والمجتمعية.

وشهد الأسبوع الأول انطلاق عدد من البرامج المجتمعية والثقافية والرياضية والعلمية والترفيهية، إلى جانب الأنشطة الأسرية والمراكز الصيفية المخصصة للفتيات والبنين، والبرامج التخصصية التي تستهدف تطوير قدرات المشاركين وصقل مواهبهم، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه.

ويأتي تنظيم البرامج ضمن أجندة "صيفنا سعادة 2026"، التي تضم 64 برنامجاً ومبادرة تقدمها 28 جهة حكومية ومؤسسة من مختلف القطاعات، بما يعكس تكامل الجهود بين الجهات المحلية والاتحادية والمؤسسات المجتمعية، لتقديم تجربة صيفية متكاملة تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.

وقال سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات "صيفنا سعادة 2026"، إن الأسبوع الأول شكّل بداية حيوية للبرنامج، وأتاح للمشاركين خوض تجارب جديدة في مجالات متعددة، مؤكداً أن التركيز لم يكن على كثافة الأنشطة فقط، بل على تقديم تجارب عملية تترك أثراً إيجابياً وتسهم في اكتشاف اهتمامات الطلبة وتنمية قدراتهم.

وتوجّه الرئيسي بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم ودعم فعاليات "صيفنا سعادة 2026"، مثمناً جهودها وتعاونها المستمر، وأكد أن هذا التكامل يجسد رسالتها الأساسية في خدمة المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، وتقديم مبادرات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الشراكة المجتمعية، وتوفير برامج هادفة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.

ويمثل "صيفنا سعادة 2026" منصة وطنية ومجتمعية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات تحت مظلة واحدة، بهدف بناء جيل أكثر وعياً وإبداعاً وقدرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، انسجاماً مع رؤية حكومة عجمان الرامية إلى تعزيز السعادة وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.