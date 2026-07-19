القاهرة في 19 يوليو / وام / أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية، وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقاً أصيلاً تكفله قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.

جاء ذلك على لسان السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية تزامنا مع انطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة بعد المائة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، والذي يشهد مشاركة ممثلي الدول المستضيفة وعدد من المنظمات المعنية لبحث تطورات القضية، وأوضاع اللاجئين، ومسائل الاستيطان والهجرة.

وأوضح السفير الدكتور فائد مصطفى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة في استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.

ودعا الأمين العام المساعد إلى ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتعزيز التحرك العربي والدولي للدفاع عن حقوق اللاجئين وإنهاء الاحتلال، مشددا في الوقت ذاته على حتمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

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