الأردن يعلن اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة نائية

عمان في 19 يوليو / وام / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت اليوم من اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن بعيدا عن التجمعات السكانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدرعسكري مسؤول في القيادة العامة قوله، إن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها.

-خلا-