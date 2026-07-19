بانكوك في 19 يوليو/ وام/ أحرز حسين شوقي، سباح منتخب الإمارات، الميدالية الفضية في سباق 50 متراً فراشة، ضمن منافسات بطولة آسيا الثانية عشرة للفئات العمرية للسباحة، المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، من 17 إلى 21 يوليو الجاري.

وحقق شوقي هذا الإنجاز، بعدما سجل زمناً قدره 24.50 ثانية، ليهدي الإمارات أولى ميدالياتها في البطولة، ليؤكد التطور الذي تشهده السباحة الإماراتية على مستوى الفئات العمرية، واستمرار حضورها التنافسي في البطولات القارية.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بـ7 سباحين، حسين شوقي، وحمد الشحي، وعبدالله العامري، وسيف جمعان، ومحمد اليماحي، وسيف اليماحي، ويارا المهيري، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية وخطة الاحتكاك بأفضل المستويات الآسيوية.

وتعد الميدالية ثاني ميدالية آسيوية في مسيرة حسين شوقي، بعدما توج بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية.