أبوظبي في 19 يوليو/ وام/ شهد مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، في منطقة الوثبة بأبوظبي، والمقام حاليا حتى أغسطس المقبل، فعاليات تعلم ركوب الهجن وسط إقبال كبير من الفئات العمرية المختلفة.

وتم توفير بيئة آمنة في الساحة المخصصة لركوب الهجن، بإشراف مدرب ومدربة، لتوجيه المشاركين، وتقديم تجربة آمنة وممتعة تمكنهم من تجربة ركوب الهجن.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن المهرجان يقدم تجربة صيفية متكاملة تركز على تنمية مهارات الطلبة والناشئة، وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، واكتساب المهارات، لإبراز مكانة دولة الإمارات في الاهتمام بهذه الرياضة التراثية.

وأوضحت أن فعاليات ركوب الهجن في المهرجان تسهم في تعميق قيم الهوية والأصالة في نفوس الأجيال الجديدة، استمرارا لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على هذا الموروث الشعبي، وغرسه في نفوس الأجيال الجديدة، لاسيما أن للهجن أهمية كبرى في التراث العربي الأصيل.