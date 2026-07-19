باريس في 19 يوليو/وام/ عزز السلوفيني تادي بوجاتشار صدارته للترتيب العام واحتفاظه بالقميص الأصفر، بعدما قاد فريق الإمارات-XRG للدراجات الهوائية أمس إلى تحقيق المركزين الأول والثاني في المرحلة الرابعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات، بفوزه بالمرحلة، فيما جاء زميله المكسيكي إيزاك ديل تورو في المركز الثاني.

ورفع بوجاتشار رصيده إلى 25 انتصاراً في مراحل طواف فرنسا خلال مسيرته، بينها أربعة انتصارات في النسخة الحالية، كما حقق الفوز رقم 125 في مسيرته الاحترافية، مؤكداً تفوقه في الترتيب العام بعدما وسع الفارق مع أقرب ملاحقيه، الدنماركي يوناس فينغيغارد من فريق “فيزما-ليس آ بايك”، إلى أربع دقائق ونصف الدقيقة.

وقدم فريق الإمارات-XRG للدراجات الهواىية أداءً جماعياً مميزاً منذ بداية المرحلة، بعدما نجح في السيطرة على مجموعة الدراجين المنفصلين وتقليص الفارق تدريجياً، بفضل العمل الجماعي الذي قاده فيليكس غروسشارتن على صعود “بالون دالزاس”، قبل أن يتولى براندون ماكنولتي قيادة بوجاتشار إلى بداية الصعود الأخير “كول دو هاغ”.

ورغم محاولات فريقي “ديكاتلون CMA CGM” و”فيزما-ليس آ بايك” الضغط على متصدر السباق، حافظ بوجاتشار على هدوئه قبل أن يشن هجوماً حاسماً على بعد 1.6 كيلومتر من قمة الصعود الأخير، لينفرد بالمقدمة حتى خط النهاية، فيما نجح ديل تورو في العودة إلى مجموعة المطاردين قبل أن يحسم المركز الثاني، ليمنح فريق الإمارات-XRG ثنائية مميزة في المرحلة.

وبات ديل تورو على بعد أقل من دقيقة واحدة من المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام.

وقال بوجاتشار إن المشجعين الذين اصطفوا على جانبي الطريق صنعوا أجواءً استثنائية، مؤكداً أن جميع الدراجين قدموا سباقاً رائعاً يعكس حجم الاحترام المتبادل بينهم.

وأضاف أن إيزاك ديل تورو لم يكن في أفضل حالاته، لذلك فضل الانتظار حتى الكيلومترات الأخيرة قبل شن هجومه، مشيراً إلى أن الإيقاع القوي الذي فرضه فينغيغارد وفريق ديكاتلون خلال الصعود أسهم في تقليص عدد المنافسين، قبل أن يستغل معرفته الجيدة بالمرحلة لينطلق نحو الفوز.

وأكد بوجاتشار أن المرحلة كانت هدفاً رئيسياً لفريق الإمارات للدراجات منذ انطلاق السباق، لافتاً إلى أنه يحتفظ بذكريات مميزة في هذه المنطقة التي وصفها بأنها من أجمل الأماكن لممارسة رياضة الدراجات، معرباً عن سعادته بتحقيق الفوز فيها مجدداً.