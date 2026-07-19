سعود الحجيلان : «يوم عهد الإتحاد» يجسد إرث زايد ويؤكد ريادة الإمارات في مجالات السلام والعمل الإنساني

أبوظبي في 19 يوليو/وام/ أكد معالي سعود راشد الحجيلان، النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة تاريخية خالدة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نجح مع إخوانه الآباء المؤسسين في إرساء دعائم اتحاد أصبح نموذجًا عالميًا في الوحدة والتنمية والاستقرار.

وأشاد الحجيلان في تصريح له بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وما تقدمه من نموذج رائد في الدبلوماسية الحكيمة والعمل الإنساني، إلى جانب مواقفها المشرفة في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب.

وأضاف أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تواصل مسيرة البناء والإنجاز، وتعزز مكانتها العالمية من خلال مبادراتها الإنسانية ودورها الفاعل في ترسيخ السلام والتنمية المستدامة، بما يعكس القيم الأصيلة التي أرساها الشيخ زايد رحمه الله.

ورفع الحجيلان أسمى التهاني إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة “يوم عهد الاتحاد”، متمنيًا للإمارات دوام التقدم والازدهار، واستمرار ريادتها في خدمة الإنسانية وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.