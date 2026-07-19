القاهرة في 19 يوليو/وام/ أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة البوباسطيون بمنطقة سقارة اكتشاف ثلاث مقابر صخرية تعود إلى عصر المملكة الحديثة بمصر القديمة خلال أعمال الحفائر بالقطاع الشرقي للحافة الجبلية للموقع، مشيرة إلى أن الكشف يضم نقوشا هيروغليفية وعناصر أثرية تلقي الضوء على تاريخ جبانة منف القديمة، وتثري المعرفة بكبار رجال الدولة والمجتمع خلال تلك الحقبة.

وقال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، في بيان أصدرته الوزارة اليوم إن الكشف يبرز القيمة الحضارية لمنطقة سقارة واستمرارها في تقديم اكتشافات أثرية جديدة ويسهم في إعادة إحياء سيرة أصحاب المقابر وإثراء الدراسات التاريخية ضمن مشروع الدراسة الأثرية لجبانة البوباسطيون ويمهد لاكتشافات جديدة.

وأضاف أن المقبرة الأولى تعود إلى “منتوحتب” الذي حمل ألقابا منها الأمير الوراثي والعمدة والمشرف على البلاد الأجنبية والمشرف على جيش مدينة خبشيت، والثانية إلى “بارع إم وايا” المعروف باسم “ساموت” كبير التجار ببيت بتاح، وتضم أسماء زوجته “توي” ووالدته “أتبيو” وأبنائه الأربعة، فيما تعود الثالثة إلى “نحسي” المشرف على البيت، وعثر بها على جزء من عمود يحمل نصا هيروغليفيا يشير إلى عودة أحد القادة من بلاد نهرن شمال سوريا، بما يقدم دليلا جديدا على طبيعة العلاقات المصرية مع مناطق الشرق الأدنى خلال عصر الدولة الحديثة.