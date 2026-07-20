زايد بن حمد آل نهيان يطلع على جهود شرطة أم القيوين في مكافحة المخدرات

أم القيوين في 20 يوليو /وام/ زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة أم القيوين؛ حيث كان في استقباله سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وسعادة العميد حميد مطر عجيل، نائب القائد العام، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه خلال الزيارة على منظومة العمل التي تنفذها شرطة أم القيوين في مجال مكافحة المخدرات، وما تتضمنه من إجراءات أمنية وعمليات ميدانية وخطط وقائية وتوعوية تستهدف الحد من انتشار هذه الآفة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، بما يدعم جهود الدولة في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.

واستمع معاليه إلى عرض حول أبرز المبادرات والمشاريع والإنجازات التي حققتها القيادة العامة لشرطة أم القيوين في مجالات العمل الأمني والشرطي، والتي ترتكز على تطوير جودة الخدمات الشرطية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تعزيز الجاهزية التشغيلية، وتنمية القدرات البشرية، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الأمن وجودة الحياة.

وشمل العرض التعريف بابتكار المخزن الذكي الذي طورته شرطة أم القيوين، في إطار مواكبة توجهات دولة الإمارات نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي.

وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، بما تشهده القيادة العامة لشرطة أم القيوين من تطور في قطاعات العمل الأمني المختلفة، مثمناً جهودها في تبني أفضل الممارسات والابتكارات التي تعزز الأمن المجتمعي، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تقديم خدمات شرطية رائدة ومستدامة.

من جانبه، أكد سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، أن شرطة أم القيوين تمضي في تنفيذ خططها الإستراتيجية وفق نهج استباقي يقوم على الابتكار والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الكفاءات المؤسسية، بما يعزز منظومة الأمن والأمان، ويرتقي بجودة الخدمات الشرطية، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو الريادة والتميز في العمل الأمني.