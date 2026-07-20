فريتاون في 20 يوليو /وام/ وافق قادة دول غرب إفريقيا أمس، على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عُقدت في فريتاون، عاصمة سيراليون.

وسيبلغ طول خط الأنابيب الذي يعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا، نحو ستة آلاف كيلومتر، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب-أوروبا.

وقال جوليوس مادا بيو، الرئيس الحالي لإيكواس "وقعنا اتفاقية خط أنابيب الغاز بين غرب إفريقيا والمغرب"، مضيفا "لا تتفاجأوا عندما يصل الغاز إليكم".

وذكر كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمملكة المغربية، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة في بيان مشترك، أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز دمج أسواق الطاقة الإفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط" بين غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.

وأضافت الجهتان أن الخطوات المقبلة تشمل تأسيس "شركة للمشروع" تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، وإنشاء هيئة عليا لخط أنبوب الغاز مقرها أبوجا، وذلك قبل جذب المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن مصدر في المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات، أن من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2028، على أن تُسلّم أولى شحنات الغاز بحلول عام 2031.

وتقدر تكلفة المشروع الذي طرحت فكرته لأول مرة خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أبوجا عام 2016، بنحو 27 مليار دولار.

-خلا-