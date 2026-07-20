"تحقيق أمنية" تتعاون مع 46 مدرسة في أبوظبي خلال العام الدراسي

أبوظبي في 20 يوليو /وام/ أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية"، عن تعاونها مع أكثر من 46 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي 2025-2026، ما أسهم في تحقيق 80 أمنية لأطفال يواجهون أمراضًا خطيرة، في إنجاز إنساني يعكس دور المجتمع المدرسي في دعم الأطفال وأسرهم.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لسلسلة من الفعاليات التوعوية والأنشطة المدرسية الهادفة التي نظّمتها المدارس بالتعاون مع المؤسسة، بهدف دعم تحقيق الأمنيات، وتعزيز وعي الطلبة بقيم العطاء والتعاطف والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت المؤسسة، أن مشاركة المدارس لم تقتصر على دعم تحقيق الأمنيات، بل أسهمت كذلك في نشر رسالة إنسانية مؤثرة بين الطلبة، وتعريفهم بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن تتركه الأمنية في حياة طفل يواجه مرضًا خطيرًا، من خلال منحه الأمل والقوة والفرح خلال رحلة العلاج.

وتنسجم هذه الجهود مع توجهات عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، من خلال تعزيز قيم التلاحم والرعاية والتعاون، وترسيخ دور المدارس والطلبة وأولياء الأمور في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، إن هذا الدعم لم يصنع لحظات فرح للأطفال وأسرهم فحسب، بل أسهم أيضًا في غرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.

وأضاف أن كل أمنية تتحقق تمنح الطفل الأمل والقوة والفرح، وتؤكد أن تعاون مؤسسات المجتمع قادر على إحداث أثر حقيقي في حياة الأطفال وأسرهم.