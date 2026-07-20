نيوجيرسي في 20 يوليو /وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء الفائزين بالجوائز الفردية لبطولة كأس العالم 2026، عقب المباراة النهائية التي توج فيها المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد.

وحصد الإسباني رودري، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، بعد المستويات المميزة التي قدمها في خط وسط منتخب بلاده، مساهماً في قيادته إلى منصة التتويج، فيما نال الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الفضية، وحل الفرنسي كيليان مبابي ثالثاً ليفوز بالكرة البرونزية.

وتوج مبابي، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة بعدما سجل 10 أهداف خلال 8 مباريات، فيما حصل ميسي، على الحذاء الفضي بـ8 أهداف، ونال الإنجليزي جود بيلينغهام، الحذاء البرونزي بـ7 أهداف.

وفاز الإسباني أوناي سيمون، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 8، من بينها المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

كما نال الإسباني باو كوبارسي، جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، بعد دوره البارز في قيادة دفاع منتخب بلاده، الذي استقبل هدفاً واحداً فقط طوال مشوار البطولة.

ومنحت جائزة اللعب النظيف، إلى منتخب هولندا، تقديراً لسلوكه الرياضي وانضباطه طوال منافسات البطولة.