الفجيرة في 20 يوليو /وام/ اختتمت مساء أمس، منافسات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية تحت 12 و14 و16 و18 و20 عاما (المفتوحة والسيدات)، التي نظمها اتحاد الشطرنج، واستضافها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة.

وحقق عبادو شون أدريش، لاعب نادي أبوظبي، لقب تحت 12 عاما برصيد 8.5 نقطة، وأحرزت اللاعبة جوليزادة أسينا، من نادي كلباء لقب فئة الإناث بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما توّج راشد حسين الحمادي، لاعب نادي الشارقة بلقب فئة تحت 14 عاما برصيد 6.5 نقطة، وتصدرت اللاعبة الريم الحمادي، من نادي أبوظبي منافسات الإناث محققة 6 نقاط.

وأسفرت منافسات تحت 16 عاما عن فوز محمد شيان، لاعب نادي الشارقة بالمركز الأول محققا 6.5 نقطة، وحصدت شمة خلفان السويدي، لاعبة نادي دبي لقب فئة الإناث برصيد 3.5 نقطة.

وحصد حمد شعيب، لاعب نادي الشارقة لقب فئة تحت 18 عاما، برصيد 5 نقاط، وذهب لقب الإناث إلى موزة ناصر الشامسي، لاعبة نادي العين برصيد 6 نقاط، وسجلت فئة تحت 20 سنة للشباب، فوز خليفة خالد، لاعب نادي الفجيرة باللقب محققا 3 نقاط، وحصدت زينب درويش المعمري، لاعبة نادي العين لقب الشابات برصيد 3.5 نقطة.

وأكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج، أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، بمستويات مميزة من اللاعبين واللاعبات، بما يجسد التطور المستمر لقاعدة الشطرنج في الدولة، مشيرا إلى أن المنافسات أفرزت العديد من المواهب الواعدة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية.