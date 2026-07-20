هونغ كونغ في 20 يوليو /وام/ تشارك شركة "منصة للتوزيع" في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، بهدف نقل الكتاب الإماراتي والعربي نحو فضاءات أوسع من الانتشار والتأثير في الأسواق الآسيوية والعالمية.

وتقدم الشركة خلال مشاركتها 800 كتاب تضم 244 عنواناً صادرة عن 50 دار نشر إماراتية، ما يتيح للزوار والمهنيين إطلالةً واسعة على تنوُّع الإنتاج المعرفي والإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرصة مميزة لاقتناء أحدث إبداعات الكُتّاب والمؤلفين على مستوى المنطقة.

ويُعَدُّ المعرض الذي ينظمه مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو 2026 في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض منصة آسيوية بارزة تجمع الناشرين والمؤلفين وصنّاع المحتوى والقراء وتفتح المجال أمام تبادل معرفي وثقافي واسع.

وتسعى "منصة للتوزيع" من خلال هذه المشاركة إلى دعم الناشرين وصُنّاع الكتاب في دولة الإمارات وتمكينهم من الانتشار خارج حدود المنطقة عبر بناء شراكات نوعية مع الناشرين والموزعين في آسيا واستكشاف قنوات جديدة للتوزيع وتبادل الحقوق ما يسهم في تعزيز حضور الكتاب العربي وتنافسيته على الصعيد العالمي.

وقال سعادة راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، إن هذه المشاركة وهي الأولى في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب، تعد خطوة إستراتيجية تعكس طموح الشركة لتطوير سوق الطباعة والنشر والتوزيع في دولة الإمارات والعالم العربي وتحويل الفرص التي تتيحها مثل هذه المعارض إلى شراكات طويلة الأمد وجسور مستدامة تربط بين الناشر الإماراتي والعالم.

وأضاف أن "منصة" تواصل تطوير شبكة علاقاتها الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الكتاب الإماراتي للانتشار والتأثير عالمياً، مؤكدا التزام الشركة بدورها كشريك في دعم الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات والإسهام في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة النشر.