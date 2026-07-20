أبوظبي في 20 يوليو /وام/ أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالمشاركة في مسيرة التنمية، وإنما أصبحت تقودها في العديد من القطاعات الحيوية، بعدما هيأت لها القيادة الرشيدة بيئة متكاملة أتاحت لها الانطلاق بثقة نحو آفاق الريادة والابتكار والإنجاز، لافتة إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من حضور مؤثر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية هو ثمرة رؤية استشرافية واستثمار وطني طويل الأمد في الإنسان، جعل منها نموذجاً عالمياً للكفاءة والتميز، وشريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة.

وقالت سعادتها في تصريح لها بمناسبة اعتماد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، "بنظهر الأقوى والأفضل" شعاراً ليوم المرأة الإماراتية، إن هذا الشعار يترجم رؤية سموها في تمكين المرأة، ويختصر مسيرة تنطلق منها الإماراتية نحو مستويات أعلى من التأثير والريادة، مستندةً إلى ثقة القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي صنعت للمرأة الإماراتية فضاءً واسعاً من الفرص، ومكنتها من تحويل طموحها إلى إنجاز، وقدراتها إلى أثر ملموس في الأسرة والمجتمع والوطن، لتثبت في كل مرحلة أنها قادرة على تقديم الأفضل وصناعة الفارق والمشاركة بفاعلية في رسم ملامح المستقبل.

وأوضحت الرميثي أن يوم المرأة الإماراتية أصبح محطة وطنية سنوية لتجديد الاعتزاز بما حققته المرأة من إنجازاتٍ، واستحضار دورها المحوري في ترسيخ استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة المتماسكة تبدأ بامرأة واعية، مشيرة إلى أن شعار هذا العام يعكس هذه الرؤية، ويؤكد أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في الأسرة والمجتمع، وأن تمكينها وتعزيز قدراتها ينعكس مباشرة على جودة الحياة، واستدامة التنمية، وترسيخ منظومة القيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.