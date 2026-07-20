الظفرة في 20 يوليو /وام/ نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً توعويةً في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة بعنوان "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، وذلك في مجلس مدينة زايد بالظفرة، ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومبادرات عام الأسرة 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الثقافة الوقائية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها من مخاطر المخدرات وآثارها على أمن المجتمع واستقراره.

وأكد الرائد صالح ربيع سالم الحمادي، من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الظفرة، أن تعزيز الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم محاور الوقاية من المخدرات، مشيرًا إلى أن الأسرة خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من السلوكيات الخطرة، من خلال الاحتواء المبكر، وتعزيز الحوار الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية التي تسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل تنفيذ برامجها التوعوية وفق منهجية ترتكز على الشراكة مع مؤسسات المجتمع، بما يعزز الثقافة الأمنية والوقائية، ويرفع مستوى المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن المجالس المجتمعية تُعد منابر مؤثرة في إيصال الرسائل التوعوية وترسيخ مفاهيم الوقاية بين أفراد المجتمع.

واستعرضت الجلسة أبرز أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، والعوامل التي قد تقود إلى التعاطي، وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والأمنية، كما سلطت الضوء على جهود شرطة أبوظبي في مجالات المكافحة والوقاية، والتعريف بخدمة "فرصة أمل" الداعمة للعلاج والتأهيل، إلى جانب توعية الحضور بوسائل الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر "أمان" بالاتصال على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني "aman@adpolice.gov.ae".

وشهد المجلس تفاعلًا من الحضور عبر عدد من المداخلات والاستفسارات المتعلقة بسبل الوقاية، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء، فيما دعا المشاركون إلى تكثيف إقامة المجالس والمحاضرات التوعوية في المناطق المختلفة، لما لها من أثر ملموس في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة في الوقاية من المخدرات.