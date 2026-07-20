صندوق حي دبي للمستقبل يوسع محفظته الاستثمارية إلى 30 استثماراً عبر 8 التزامات جديدة

دبي في 20 يوليو /وام/ أعلن صندوق حي دبي للمستقبل، عن إضافة 8 التزامات استثمارية جديدة إلى محفظته الاستثمارية خلال عام 2025 في صناديق استثمارية وشركات ناشئة عالية النمو، ليرتفع إجمالي محفظة الصندوق إلى 30 استثماراً يشمل الاستثمار في 11 صندوقاً استثمارياً و19 شركة ناشئة، مع توسيع استثماراته في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تقنيات العقار والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً لتقريره السنوي 2025، الذي يستعرض أبرز إنجازاته، وأثر استثماراته في دعم اقتصاد الابتكار في دبي ودولة الإمارات، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وشملت التزامات الصندوق الاستثمارية الجديدة خمس التزامات في صناديق استثمارية وثلاثة استثمارات مباشرة في شركات ناشئة عالية النمو، إلى جانب توسيع محفظته الاستثمارية في قطاع تقنيات العقار من خلال الاستثمار في شركتين متخصصتين وإضافة صندوقين استثماريين يركزان على هذا القطاع، بما يعكس قدرة الصندوق على توجيه استثماراته نحو القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للاقتصاد المستقبلي.

وعزز الصندوق خلال عام 2025 دوره كممكن لمنظومة الابتكار من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية، وتنظيم جولات ترويجية في أبرز مراكز الابتكار الدولية، وإطلاق مبادرات لبناء القدرات ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في استقطاب المواهب والاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لرأس المال الجريء والابتكار.

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار ورأس المال الجريء، بفضل منظومة متكاملة تجمع بين الرؤية المستقبلية، والأطر التنظيمية الداعمة، والبنية التحتية المتقدمة، والقدرة على استقطاب أفضل المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم، وإن دور صندوق حي دبي للمستقبل يتمثل في ترجمة هذه المقومات إلى فرص استثمارية نوعية، وبناء شراكات إستراتيجية، وتمكين الجيل القادم من الشركات العالمية من الانطلاق من دبي، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" ويعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.

وأكد نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة الصندوق، وقال إن العام الماضي شهد توسيع محفظته الاستثمارية عبر ثمانية التزامات جديدة في صناديق استثمارية وشركات ناشئة عالية النمو، مع تركيز أكبر على القطاعات الإستراتيجية التي تدعم اقتصاد دبي المستقبلي.

وأضاف: "سنواصل خلال المرحلة المقبلة تنويع محفظتنا الاستثمارية، وتعزيز شراكاتنا العالمية، وإطلاق مبادرات جديدة لبناء منظومة أكثر قوة واستدامة لرأس المال الجريء، بما يمكن رواد الأعمال من بناء الجيل القادم من الشركات العالمية انطلاقاً من دبي".

وسيواصل الصندوق في الفترة المقبلة تركيزه على القطاعات الإستراتيجية ضمن أجندة دبي الاقتصادية "D33"، انطلاقاً من التزامه طويل الأمد، الذي تشمل أولوياته إطلاق برنامج مخصص لمديري الصناديق الناشئين بهدف دعمهم في تجاربهم التمويلية الأولى والثانية، وتعزيز التنوع ومقومات المرونة في منظومة الاستثمار الجريء إقليمياً. كما سيركز على بناء شراكات أعمق تفتح آفاقاً جديدة للأعمال والاستثمارات محلياً وعالمياً، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في المستقبل.

وشكّل عام 2025 محطة مركزية في مسيرة الصندوق، حيث نجح في ترجمة شعار "عام المجتمع" إلى نتائج ملموسة عززت أهمية الاستثمار والتمويل في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ورسخت مكانة دبي كمركز رئيسي لجذب وتفعيل رؤوس الأموال في استدامة النمو.

وأسهم الصندوق، من خلال توسيع الشراكات، وتطوير التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في ترسيخ دور مركز دبي المالي العالمي كبوابة لتوجيه الاستثمارات الإقليمية والعالمية نحو القطاعات المستقبلية الحيوية في دبي.

جدير بالذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة تشمل تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.