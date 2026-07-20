الفجيرة في 20 يوليو/وام/ وقعت حكومة الفجيرة مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي لتنمية الكوادر الوطنية.

تهدف المذكرة التي وقعها سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة ومروان المهيري المدير التنفيذي للمعهد إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات ودعم التوظيف، بما يسهم في تنمية الكوادر الوطنية في إمارة الفجيرة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وأكد سعادة محمد الضنحاني أن المذكرة تضع إطاراً عاماً للتعاون بين حكومة الفجيرة ومعهد الامارات المالي لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في الحكومة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد مع توفير فرص التدريب والتوظيف بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع المالي في ضوء اهتمام حكومة الفجيرة المتنامي بدعم الشباب و إبراز دور الخبرات الوطنية في سوق العمل الوطني .

وتنص المذكرة على التزام الطرفين بتطوير الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري ويدعم مستهدفات الدولة في تمكين المواطنين ورفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وفق أفضل الممارسات المهنية.