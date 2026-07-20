عجمان في 20 يوليو/وام/ سجلت خدمة «سواري ليموزين» التابعة لهيئة النقل في عجمان، نمواً كبيراً في الطلب خلال النصف الأول من عام 2026 بعدما بلغ عدد الرحلات 32,803 بنمو قدره 34%، وبزيادة قدرها 8,388 رحلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تنامي الإقبال على الخدمة.

وقال أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، إن المؤشرات المحققة لخدمة سواري ليموزين، تعكس تنامي الطلب على الخدمة وثقة المتعاملين بجودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الخدمة تمثل أحد الخيارات النوعية التي توفر تجربة نقل مريحة وموثوقة تلبي احتياجات المتعاملين في عجمان.

وأكد أن الهيئة تواصل العمل على تطوير خدمات سواري ليموزين وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، بما يسهم في رفع جودة الخدمة، وتوفير خيارات نقل مرنة وآمنة، تدعم توجهات الهيئة نحو تقديم خدمات نقل متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتعزز تجربة المتعاملين.

وتؤكد هيئة النقل بعجمان حرصها على مواصلة تطوير خدماتها التجارية والنوعية، بما يواكب احتياجات المتعاملين، ويسهم في دعم منظومة النقل في الإمارة من خلال خدمات حديثة وذات كفاءة عالية.