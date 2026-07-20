ريان فوكس يتقدم إلى المركز الخامس في تصنيف «السباق إلى دبي»

دبي في 20 يوليو /وام/ توج النيوزيلندي ريان فوكس بلقب النسخة الـ154 من بطولة بريطانيا المفتوحة للجولف، التي اختتمت أمس على ملعب نادي رويال بيركديل في ساوثبورت بإنجلترا، في رابع البطولات الكبرى "الجراند سلام" ضمن روزنامة جولة "دي بي ورلد" للجولف، المقامة تحت شعار "السباق إلى دبي"، محققاً أول لقب في البطولات الكبرى بمسيرته الاحترافية.

وأنهى فوكس المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، بعدما حسم اللقب بضربة "بيردي" في الحفرة الأخيرة، ليحصد 1665 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لـ"السباق إلى دبي"، الصادر اليوم، برصيد إجمالي بلغ 2042 نقطة، مقتحماً قائمة العشرة الأوائل.

يعد هذا الفوز الخامس لفوكس في جولة "دي بي ورلد"، والأول له في إحدى البطولات الأربع الكبرى، وذلك في مشاركته الـ29 في بطولات "الجراند سلام"، بينها عشر مشاركات في بطولة بريطانيا المفتوحة، ونال جائزة مالية قدرها 3.2 مليون دولار أمريكي.

وتختتم منافسات جولة "دي بي ورلد" هذا الموسم في دولة الإمارات، حيث تستضيف بطولة أبوظبي على ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في التصنيف، قبل إقامة البطولة الختامية للجولة في نادي عقارات جميرا للجولف بدبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبرالمقبل، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب "السباق إلى دبي".