دبي في 20 يوليو/وام/ أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمنظومة الهوية الرقمية الإماراتية “UAE PASS” باعتبارها نموذجاً عالمياً للبنية التحتية الرقمية الحكومية المتكاملة ووصفها بأنها تجربة رائدة في بناء خدمات حكومية تقوم على الثقة والتكامل وتضع الإنسان في صميم التحول الرقمي.

وسلط المنتدى في تقريره بعنوان “بوصلة التقنيات الحكومية: عشرة مبادئ للتنفيذ المسؤول للبنية التحتية الرقمية في الحكومات” الضوء على “UAE PASS” ضمن المبدأ السابع المتعلق بالرقمنة الهادفة، مؤكداً أهمية اعتماد بنى رقمية وطنية مشتركة وقابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من تطوير أنظمة منفصلة لكل جهة حكومية.

ونوه إلى أن الهوية الرقمية الإماراتية مكّنت الجهات الحكومية من الاستفادة من منظومة موحدة للدخول والتوقيع الرقمي، ما عزز كفاءة الخدمات ورفع جودة تجربة المستخدم.

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن هذه الإشادة تعكس نجاح دولة الإمارات في بناء نموذج رقمي متكامل يقوم على الثقة والتكامل ويتمحور حول الإنسان، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء حكومة مترابطة تجعل جودة الحياة محوراً رئيساً للتحول الرقمي.

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن منظومة الهوية الرقمية تمثل إحدى أبرز قصص النجاح الإماراتية، وتجسد التزام الدولة ببناء بنية تحتية رقمية ترتكز إلى أعلى معايير الثقة والأمن والحوكمة، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز الابتكار.

من جانبه، أكد سعادة وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، أن هذه الإنجازات تمثل امتداداً لرؤية الإمارات في إعادة تصور العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة واستباقية.

وأشار التقرير إلى أن تبني بنية رقمية موحدة يسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتجنب تكرار الأنظمة، وتعزيز التشغيل البيني بين الجهات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والاستفادة من البنية القائمة قبل تطوير حلول جديدة.

تعد “UAE PASS” الهوية الرقمية الوطنية الموحدة في دولة الإمارات، وقد طُورت ضمن شراكة استراتيجية بين دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، ويستخدمها اليوم أكثر من 12 مليون مستخدم للوصول الآمن إلى مئات الخدمات الحكومية والخاصة، في إنجاز يعزز مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً في مجال الحكومة الرقمية