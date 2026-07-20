"إيه دي آي تشين"و"تانجيم" تطلقان محافظ أجهزة تحمل علامتيهما بمتاجر فيرجن ميغاستور بالإمارات

أبوظبي في 20 يوليو/وام/ أطلقت "إيه دي آي تشين"، بالتعاون مع "تانجيم"، الشركة السويسرية المتخصصة في محافظ الأجهزة، محفظة أجهزة تحمل العلامتين التجاريتين، ستكون متاحة للشراء في متاجر فيرجن ميغاستور بمختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتدعم المحفظة الأصول الرقمية عبر أكثر من 80 شبكة بلوك تشين، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم والرموز الأصلية لشبكة "إيه دي آي تشين"، بما يتيح لمشتري التجزئة الاحتفاظ بأصولهم الرقمية بأمان تحت سيطرتهم المباشرة.

يتيح هذا الإطلاق للمستهلكين اقتناء أول محفظة أجهزة تحمل علامتين تجاريتين لشبكة "إيه دي آي تشين"، وذلك عبر إحدى أبرز سلاسل متاجر التجزئة في دولة الإمارات.

وبدلًا من طلبها عبر الإنترنت واستكمال إجراءات الإعداد التقنية، أصبح بإمكان المستخدمين شراؤها مباشرة من متاجر فيرجن ميغاستور وتفعيلها خلال دقائق عبر تطبيق "تانجيم" باستخدام أي هاتف ذكي يدعم تقنية الاتصال قريب المدى "NFC".

ومحفظة "تانجيم" هي عبارة عن بطاقة ذكية تعمل دون تلامس، وتضم شريحة أمان مدمجة تتولى إنشاء المفاتيح الخاصة وتخزينها داخل البطاقة نفسها حيث يتيح تطبيق "تانجيم" للمستخدمين إرسال الأصول الرقمية واستبدالها وإدارة أرصدتهم عبر جميع الشبكات المدعومة فيما تتطلب كل معاملة تمرير البطاقة فعلياً لإتمام التوقيع، فيما تبقى المفاتيح الخاصة محفوظة داخل شريحة الأمان المدمجة في البطاقة.

وصُممت إيه دي آي تشين خصيصاً لتلبية متطلبات الاستخدام المؤسسي، مع توفير أدوات للامتثال وأطر للسياسات تتيح للحكومات والبنوك والشركات بناء حلولها على الشبكة.

وتجسد محفظة "تانجيم" المشتركة هذه المعايير المؤسسية في منتج مخصص لقطاع التجزئة، يتيح الاحتفاظ الذاتي الآمن بالأصول الرقمية، ويتوافر في متاجر فيرجن ميغاستور، مدعوماً بسجل موثوق يمتد عبر أكثر من 6 ملايين جهاز جرى شحنها منذ عام 2017.

وقال إيفان برانيتسكي، رئيس التمويل اللامركزي لدى مؤسسة "إيه دي آي"، إن شبكة "إيه دي آي تشين" صُممت وفق معايير الأمان والامتثال التي تتوقعها المؤسسات، وتتمتع أجهزة "تانجيم" بسجل موثوق في مجال الأمان عبر ملايين الوحدات المستخدمة، كما تتيح لنا متاجر فيرجن ميغاستور قناة توزيع مباشرة عبر واحدة من أبرز وجهات البيع بالتجزئة في دولة الإمارات، ويُعد التوزيع عبر منافذ التجزئة أحد أهم السبل لاستقطاب مزيد من المستخدمين إلى منظومة البلوك تشين، ويبدأ ذلك بإتاحة محافظ الاحتفاظ الذاتي في أماكن يسهل على العملاء الوصول إليها.

من جانبها قالت داريا كاربوكوفا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "تانجيم" : " من خلال شراكتنا مع شبكة "إيه دي آي تشين" ومتاجر فيرجن ميغاستور، نجعل الاحتفاظ الذاتي الآمن بالأصول الرقمية جزءاً من تجربة التسوق اليومية، بحيث تصبح محافظ الأجهزة سهلة الشراء والاستخدام مثل أي منتج تقني استهلاكي آخر".