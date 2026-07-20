مشاركة فاعلة لـ "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية " بمبادرة “دبي مولاثون”

دبي في 20 يوليو /وام/ شاركت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، في مبادرة “دبي مولاثون” التي أقيمت في منطقة دبي هيلز، تأكيداً لالتزامها بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسخ التلاحم المجتمعي، انسجاماً مع رؤية دبي وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الهادفة إلى نشر ثقافة النشاط البدني وبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

تأتي مشاركة الكلية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع أثرها المجتمعي وتعزيز مشاركة طلبتها وخريجيها في المبادرات الوطنية، بما يجسد دورها شريكا فاعلا في دعم أولويات التنمية إلى جانب رسالتها في إعداد القيادات الحكومية.

وأكد سعادة اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، أن رعاية وزارة الدفاع للمبادرة تعكس حرصها على ترسيخ ثقافة النشاط البدني وتعزيز التلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أن “دبي مولاثون” يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المؤسسات الوطنية في دعم أنماط الحياة الصحية وتحقيق مستهدفات “نحن الإمارات 2031” ورؤية دبي للارتقاء بجودة الحياة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المشاركة تعكس إيمان الكلية بأن إعداد القيادات الحكومية يرتبط بالإسهام الفاعل في المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في قلب التنمية، مؤكداً مواصلة توظيف الخبرات الأكاديمية والشراكات المؤسسية لدعم المبادرات ذات الأثر المستدام.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين الذين شاركوا في تكريم كبار المواطنين والأيتام والمتطوعين ومنتسبي مركز “عونك”، في مشهد عكس قيم العطاء والتكاتف المجتمعي.

وسجلت الفعالية مشاركة مجتمعية واسعة على مسار المشي والجري في دبي هيلز، بما أسهم في ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية، دعماً لمستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وجودة حياة