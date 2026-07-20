"الموارد البشرية لحكومة عجمان" تطلق "تحدي الشيف الصغير" بـ «صيفنا سعادة 2026»

عجمان في 20 يوليو / وام/ تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان برنامج "تحدي الشيف الصغير" خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري وذلك ضمن مشاركتها في برنامج «صيفنا سعادة 2026».

يأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تنمية مهارات الأطفال والناشئة، وتعزيز الهوية الوطنية، واستثمار الإجازة الصيفية في تجارب تعليمية وتفاعلية تجمع بين التعلم والإبداع.

ويقدم البرنامج الذي يقام في ايدن كافيه بمركز ثرا تجربة تفاعلية يتنافس خلالها المشاركون على ابتكار وإعداد أطباق شعبية إماراتية مبتكرة بلمسات إبداعية، مع إبراز مهاراتهم في طريقة التقديم، والتعرف على مكونات الأطباق وأهميتها في الموروث الثقافي الإماراتي، بما يجمع بين أصالة التراث وروح الابتكار، وينمي لدى الأطفال مهارات الإبداع والعمل الجماعي والثقة بالنفس.

ويشرف على البرنامج الشيف الإماراتية حنان الدولة، التي ستقدم للمشاركين تجربة عملية للتعرف على أسرار المطبخ الإماراتي، وطرق إعداد الأطباق الشعبية، وتشجعهم على توظيف أفكارهم الإبداعية في تقديم أطباق مبتكرة تعكس هويتهم الوطنية.

تأتي مشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في برنامج «صيفنا سعادة 2026» انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على تقديم برامج نوعية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي الإبداع والمهارات القيادية، وترفع الوعي بالتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته في بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة.

يُعد «تحدي الشيف الصغير» أول البرامج التي تنفذها الدائرة ضمن مشاركتها في «صيفنا سعادة 2026»، ويستهدف الأطفال من 10 إلى 14 سنة، في تجربة تجمع بين المنافسة، والتعلم، والاعتزاز بالموروث الثقافي الإماراتي.