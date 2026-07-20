القمة العالمية للرياضة تجمع نخبة من قادة القطاع على هامش نهائي مونديال 2026

نيويورك في 20 يوليو/وام/ استضافت القمة العالمية للرياضة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، أمسية خاصة في مدينة نيويورك، على هامش المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية العالمية، وصناع القرار، وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية والاستثمارية.

جاء تنظيم الأمسية ضمن فعاليات القمة التي تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطوير القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.

شهدت الأمسية حضور عدد من أبرز الشخصيات الرياضية، من بينهم الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، والإيطالي روبرتو باجيو، وويك غروسبيك المالك والرئيس التنفيذي لنادي بوسطن سيلتكس، وواين بويتش مالك "ريزيرف بادل"، إلى جانب زوران لاكوفيتش المدير التنفيذي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والإعلاميين.

وأكد سعادة خلفان جمعة بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن استضافة هذه الأمسية على هامش أحد أكبر الأحداث الرياضية العالمية تعكس أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع الرياضي، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير الرياضة وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار والابتكار.

وقال إن القمة العالمية للرياضة تواصل دورها في جمع القيادات وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف القطاعات ذات الصلة بالرياضة، بما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز الشراكات التي تدعم نمو صناعة الرياضة وتسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات.

وأضاف أن الرياضة أصبحت إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التواصل بين الشعوب، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مكانتها قطاعا مؤثرا في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.