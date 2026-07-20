"راكز" تعزز تعاونها مع مجتمع الأعمال الهندي عبر جولة ترويجية في مومباي

مومباي في 20 يوليو / وام / اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" برئاسة رامي جلاّد الرئيس التنفيذي للمجموعة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مجتمع الأعمال في مدينة مومباي الهندية وذلك ضمن جولة ترويجية استمرت أسبوعين شملت مدن مثل بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني.

استهدفت الزيارة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الهندية الراغبة في اتخاذ الدولة مركزاً للتوسع إقليمياً وعالمياً.

وفي مومباي عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبرى الشركات الهندية العاملة في قطاعات متنوعة مثل تصنيع السيارات والخدمات المصرفية والمالية وتقنية المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي لإجراءات الأعمال وتجارة البتروكيماويات وتصنيع الكيماويات والأسمدة وحلول الطاقة البديلة والهندسة والتصنيع وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.

وفي سياق الجولة وقّعت "راكز" مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند والتي تمثل قطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في الهند.

وقّع المذكرة كل من رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" وديباك لاوالي أمين عام المنظمة، وتنص على تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين وفتح آفاق جديدة أمام التعاون والتطوير ودعم أصحاب الأعمال الهنود من خلال تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض والفعاليات وغيرها من المبادرات الرامية إلى تشجيع الصادرات والاستثمارات.

وقال رامي جلاّد :" تُعد الهند أحد أهم الأسواق الاستثمارية بالنسبة لراكز، وتعكس زيارتنا الأخيرة عمق هذه العلاقة، وقد أكدت اللقاءات التي جمعتنا بقادة الأعمال من مختلف القطاعات الاقبال المتزايد لدى الشركات الهندية باتخاذ إمارة رأس الخيمة قاعدة للتوسع الإقليمي والعالمي".

وأضاف جلاد من خلال هذه اللقاءات والشراكات الاستراتيجية، أسهمت مذكرة التفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند في العمل على توفير المزيد من الفرص أمام الشركات الهندية للاستفادة من بيئة الأعمال الديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظومة أعمال "راكز" الفعّالة من حيث التكلفة وعلى الوجه الذي يمكّنها من التوسع بثقة.

وتعزز مذكرة التفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند الجهود التي تبذلها "راكز" في سبيل توسيع تعاونها مع الجهات الصناعية المتخصصة في الهند بالإضافة إلى الترويج لمكانة إمارة رأس الخيمة وجهة تنافسية للمصنعين وشركات التصنيع التحويلي والمصدرين، وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع الشركات العاملة في قطاع البلاستيك والجهات ذات الصلة لتعزيز تبني التقنيات الحديثة والارتقاء بمعايير الجودة وتطبيق أفضل ممارسات التصنيع ودعم الاستدامة والاقتصاد الدائري إلى جانب تنمية المهارات والمساهمة في تطوير السياسات الصناعية.

ويواصل مجتمع الأعمال الهندي في "راكز" نموه بالتوازي مع تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

جدير بالذكر أن "راكز" تضم في الوقت الراهن أكثر من 13500 شركة هندية تتراوح بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية مثل ماهيندرا وأشوك ليلاند وشركة سامفاردانا ماذرسون انترناشونال ليميتد وجيه كيه سيمينت وإيس كرينز وجي كيه واير إندستريز وبوسكو للألمنيوم والزجاج وشيام ميدل إيست وناش إندستريز وإكسبرو إنديا التابعة لمجموعة بيرلا ودابر ناتوريل.

وساهم تواصل "راكز" الميداني المستمر علاوةً على برامجها الترويجية الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في مواصلة ترسيخها مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة مفضلة للشركات الهندية الراغبة بتحقيق نمو مستدام والوصول إلى الأسواق الإقليمية والتوسع على المدى الطويل انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال جولتها الترويجية في عدة مدن، تعمل "راكز" على التواصل المباشر مع الشركات الهندية والشركاء الصناعيين وتزويدهم برؤى عملية حول تأسيس الأعمال في إمارة رأس الخيمة وتوسعتها، نظراً لما تعكسه هذه المبادرة في ترسيخ التزامها المستمر بدعم الشركات الهندية في أبرز المجالات التجارية والصناعية.