أبوظبي في 20 يوليو/وام/ قام طلبة برنامج "صيف قرى الإمارات 2026" في منطقة الشويب، الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بزيارة ميدانية إلى المركز الوطني لبحوث الطيور التابع للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في منطقة سويحان تعرفوا خلالها على جهود دولة الإمارات في الحفاظ على طيور الحبارى وصون التنوع البيولوجي.

تضمنت الزيارة جولة تعريفية في مرافق تربية الحبارى ومنشآت الإكثار ووحدة إنتاج الغذاء الحي للطيور، تعرّف خلالها الطلبة إلى الخصائص الفريدة لطيور الحبارى، والتقنيات العلمية المتقدمة التي طورتها دولة الإمارات لإكثار هذا النوع بأعداد كبيرة، بما يسهم في المحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة الحياة الفطرية.

كما زار الطلبة مكتبة المركز، وتعرّفوا إلى مجموعة من الألعاب التعليمية التفاعلية التي طورتها إدارة التعليم في الصندوق، بهدف تعزيز الوعي بطيور الحبارى وأنماط هجرتها ونطاق انتشارها الجغرافي، إلى جانب التعريف بتراث الصيد بالصقور وأهمية المحافظة على الحياة الفطرية واستدامة مجموعات الحبارى في بيئاتها الطبيعية.

واستمع الطلبة خلال الزيارة إلى محاضرة تعريفية تناولت نشأة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وصون الحياة الفطرية، امتداداً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة، إلى جانب التعريف بالبرامج العلمية والبحثية المتقدمة التي تسهم في المحافظة على الحبارى واستدامة موائلها الطبيعية.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بما اكتسبوه من معلومات ومعارف خلال الزيارة، مؤكدين أن التجربة أسهمت في تعزيز وعيهم بأهمية حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال ما قدمه المختصون من شروحات مبسطة وأنشطة تعليمية تفاعلية.

تأتي هذه الزيارة ضمن الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها برنامج "صيف قرى الإمارات 2026"، الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بهدف تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الوعي البيئي، وإثراء معارفهم من خلال تجارب تعليمية وميدانية تسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.